Actualité sportive

Les finales du US Open opposeront Aryna Sabalenka à Elena Rybakina chez les femmes et du côté masculin Ben Shelton à Alexander Zverev.
Écoutez le chroniqueur sportif, Jean-François baril, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.
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