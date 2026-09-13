Contrat d'un an

Le joueur de hockey Chris Kreider se joindra aux rangs des Canadiens de Montréal lors de la prochaine saison.
Reconnu pour avoir volontairement blessé le gardien Carey Price en 2014, le CH a-t-il bien fait ou non de faire cette acquisition?
Écoutez Antoine Roussel, ex-joueur de hockey et commentateur sportif, aborder le tout, dimanche, à Signé Lévesque.
«Le Canadien avait besoin d'un petit électrochoc et d'amener Chris Kreider. Je trouve que c'est une excellente idée. C'est un joueur qui coûte pas cher. On l'a signé, on va dire, à rabais, donc il nous reste énormément de cas d'espace sous le cap salarial pour faire d'autres mouvements.»