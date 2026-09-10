Visite de Volodymyr Zelensky

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commentent la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Calgary, où il a signé un partenariat inédit de 100 ans avec le premier ministre Mark Carney.

Alors que le Canada a déjà engagé près de 26 milliards de dollars en aide diverse depuis le début du conflit en 2022, la poursuite de ce soutien financier suscite des interrogations et des réactions au sein de la population.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commenter le passage du président ukrainien en Alberta, ce jeudi, à La commission.

Face aux besoins militaires grandissants et aux difficultés économiques internes, les coanimateurs soulignent la nécessité pour la communauté internationale de trouver une issue négociée afin d'éviter une guerre sans fin.