 Aller au contenu
Visite de Volodymyr Zelensky

«Dépêchons-nous de trouver une solution maintenant qui ne soit pas l'abandon»

par 98.5

0:00
5:11

Entendu dans

La commission

le 10 septembre 2026 14:07

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Dépêchons-nous de trouver une solution maintenant qui ne soit pas l'abandon»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé un partenariat inédit de 100 ans avec le premier ministre Mark Carney / Jeff McIntosh / La Presse Canadienne

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commentent la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Calgary, où il a signé un partenariat inédit de 100 ans avec le premier ministre Mark Carney. 

Alors que le Canada a déjà engagé près de 26 milliards de dollars en aide diverse depuis le début du conflit en 2022, la poursuite de ce soutien financier suscite des interrogations et des réactions au sein de la population.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commenter le passage du président ukrainien en Alberta, ce jeudi, à La commission.

Face aux besoins militaires grandissants et aux difficultés économiques internes, les coanimateurs soulignent la nécessité pour la communauté internationale de trouver une issue négociée afin d'éviter une guerre sans fin.

«Ce qui risque d'arriver est que des partis de droite prennent le pouvoir en Allemagne et en France, puis abandonneront l'Ukraine. Dépêchons-nous de trouver une solution maintenant qui ne soit pas l'abandon!»

Luc Ferrandez

Vous aimerez aussi

«Pour la première fois, Zelensky met un genou à terre»
La commission
«Pour la première fois, Zelensky met un genou à terre»
0:00
2:57
Charlie Kirk: comment le militant conservateur est devenu un «martyr»
L'instinct Marie-Eve
Charlie Kirk: comment le militant conservateur est devenu un «martyr»
0:00
10:41
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
La promesse d'un référendum: un boulet pour le PQ?
Rattrapage
Question du jour
La promesse d'un référendum: un boulet pour le PQ?
«Le taux directeur pourrait s'étirer jusqu'à 3.5% en juillet»
Rattrapage
Guerre tarifaire
«Le taux directeur pourrait s'étirer jusqu'à 3.5% en juillet»
Qu'est-ce qui explique le prix élevé des produits laitiers?
Rattrapage
Pourquoi ça coûte si cher?
Qu'est-ce qui explique le prix élevé des produits laitiers?
«Ça va devenir comme un caillou dans la chaussure de Christine Fréchette»
Rattrapage
Positionnement flou sur la question référendaire
«Ça va devenir comme un caillou dans la chaussure de Christine Fréchette»
«Ça représente 23 millions de dollars dans nos coffres à l'UQTR»
Rattrapage
Baisse des étudiants universitaires étrangers
«Ça représente 23 millions de dollars dans nos coffres à l'UQTR»
Le pari de Micrologic pour rapatrier 5 milliards $ au Québec d'ici dix ans
Rattrapage
Souveraineté numérique
Le pari de Micrologic pour rapatrier 5 milliards $ au Québec d'ici dix ans
Quand le télétravail s’amène dans la campagne électorale
Rattrapage
Humeurs de campagne
Quand le télétravail s’amène dans la campagne électorale
«J'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas fait de choix définitif»
Rattrapage
Paul Arcand
«J'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas fait de choix définitif»
«C'est un peu comme confier la banque de sang à Dracula»
Rattrapage
Protection du territoire agricole
«C'est un peu comme confier la banque de sang à Dracula»
Une PME québécoise esquive les tarifs de Trump et économise des millions
Rattrapage
Guerre tarifaire
Une PME québécoise esquive les tarifs de Trump et économise des millions
Chèque de 5000 $ promis par Trump: «Duplessis peut aller se rasseoir»
Rattrapage
Ouverture
Chèque de 5000 $ promis par Trump: «Duplessis peut aller se rasseoir»
Carney doit-il maintenir la ligne dure face à Trump?
Rattrapage
Discussion
Carney doit-il maintenir la ligne dure face à Trump?
L'IA pourrait-elle « tous nous tuer » d'ici la fin de la décennie?
Rattrapage
Les risques liés à l'intelligence artificielle
L'IA pourrait-elle « tous nous tuer » d'ici la fin de la décennie?
Le baril de pétrole brut à 100$: quels impacts pour le consommateur?
Rattrapage
Une première depuis juillet
Le baril de pétrole brut à 100$: quels impacts pour le consommateur?