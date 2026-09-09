Bilan 2025 du SPVM

La criminalité à Montréal semble se stabiliser de façon générale, révèle le bilan 2025 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Malgré des défis persistants, comme la sécurité des piétons, le SPVM observe un retour aux tendances prépandémiques, marqué notamment par une diminution significative de la violence par armes à feu et des vols de véhicules.

Écoutez l'inspecteur-chef au SPVM et responsable des communications, David Shane, faire le point mercredi au micro de l'animateur Gino Chouinard.