Chronique sportive

Le lutteur québécois Sami Zayn a de nouveau décroché la ceinture de champion du monde de la WWE au terme d'un combat particulièrement mouvementé.
Écoutez le chroniqueur sportif, Jean-François Baril, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.
Autres sujets abordés;
- Affrontement en finale du US Open féminin entre Aryna Sabalenka et Elena Rybakina;
- Victoire de Ben Shelton contre Frances Tiafoe, le propulsant en finale masculine;
- Défaite de 7-4 des Blue Jays de Toronto face aux Orioles de Baltimore;
- Triomphe du Belge Remco Evenepoel au Grand Prix cycliste de Québec.