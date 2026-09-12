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Chronique sportive

Le Québécois Sami Zayn de retour au sommet de la WWE

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 12 septembre 2026 08:02

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Le Québécois Sami Zayn de retour au sommet de la WWE
Jean-François Baril / Cogeco Média

Le lutteur québécois Sami Zayn a de nouveau décroché la ceinture de champion du monde de la WWE au terme d'un combat particulièrement mouvementé.

Écoutez le chroniqueur sportif, Jean-François Baril, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.

Autres sujets abordés;

  • Affrontement en finale du US Open féminin entre Aryna Sabalenka et Elena Rybakina;
  • Victoire de Ben Shelton contre Frances Tiafoe, le propulsant en finale masculine;
  • Défaite de 7-4 des Blue Jays de Toronto face aux Orioles de Baltimore;
  • Triomphe du Belge Remco Evenepoel au Grand Prix cycliste de Québec.

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