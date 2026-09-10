Guerre tarifaire

Face aux contre-tarifs imposés par le Canada, la réplique de l'administration Trump suscite des analyses partagées.

Mathieu Dion, chef du bureau de Montréal chez Bloomberg, nuance l'idée d'une réaction américaine modeste et souligne que les mesures annoncées par Washington touchent des secteurs clés de l'économie canadienne. Il préfère analyser les impacts économiques depuis le début du conflit.

Écoutez Mathieu Dion, chef de bureau de Montréal chez Bloomberg, analyser l'impact des contre-tarifs, ce jeudi, à La commission.

L'expert rappelle que de nouvelles menaces pèsent sur l'industrie automobile et aéronautique, et avertit que l'impact réel de ces tensions commerciales sur les entreprises d'ici reste à surveiller.