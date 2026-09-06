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RPA

«Traitons-nous suffisament bien nos ainés? Non!» -Frédéric Bérard

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 6 septembre 2026 09:32

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
«Traitons-nous suffisament bien nos ainés? Non!» -Frédéric Bérard
Frédéric Bérard / Cogeco Média

Dans le cadre de sa chronique, Frédéric Bérard souligne la question entourant la qualité de vie des ainés au Québec.

Inspiré par l'annonce d'un crédit d'impôt de 200$ aux ainés par la CAQ, il se penche sur le traitement des ainés à travers le monde, expliquant que le concept des RPA ne serait pas bien perçu dans plusieurs pays.

Sa proposition: la création d’un ministère dédié aux aînés pour améliorer leur intégration et leur bien-être dans la société québécoise.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Bérard aborder le sujet, dimanche matin, au micro de Denis Lévesque.

«Comment se fait-il que nos politiciens s'intéressent à nos aînés uniquement en campagne électorale? Parce que les personnes âgées votent. On sait par exemple que ceux et celles qui font partie des RPA sont souvent encouragés à le faire. Mais après le vote, qu'est-ce qui se passe avec nos aînés au Québec? Pas grand chose, pour ne pas dire rien du tout.»

Frédéric Bérard

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