Dans le cadre de sa chronique, Frédéric Bérard souligne la question entourant la qualité de vie des ainés au Québec.
Inspiré par l'annonce d'un crédit d'impôt de 200$ aux ainés par la CAQ, il se penche sur le traitement des ainés à travers le monde, expliquant que le concept des RPA ne serait pas bien perçu dans plusieurs pays.
Sa proposition: la création d’un ministère dédié aux aînés pour améliorer leur intégration et leur bien-être dans la société québécoise.
Écoutez le chroniqueur Frédéric Bérard aborder le sujet, dimanche matin, au micro de Denis Lévesque.
«Comment se fait-il que nos politiciens s'intéressent à nos aînés uniquement en campagne électorale? Parce que les personnes âgées votent. On sait par exemple que ceux et celles qui font partie des RPA sont souvent encouragés à le faire. Mais après le vote, qu'est-ce qui se passe avec nos aînés au Québec? Pas grand chose, pour ne pas dire rien du tout.»