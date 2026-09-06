Dans le cadre de sa chronique, Frédéric Bérard souligne la question entourant la qualité de vie des ainés au Québec.

Inspiré par l'annonce d'un crédit d'impôt de 200$ aux ainés par la CAQ, il se penche sur le traitement des ainés à travers le monde, expliquant que le concept des RPA ne serait pas bien perçu dans plusieurs pays.

Sa proposition: la création d’un ministère dédié aux aînés pour améliorer leur intégration et leur bien-être dans la société québécoise.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Bérard aborder le sujet, dimanche matin, au micro de Denis Lévesque.