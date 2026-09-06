Malgré des critiques hésitantes en France, les films La Bataille de Gaulle, diffusé en deux sorties au courant de l'été, s'imposent comme une oeuvre à ne pas manquer pour les passionnés d'histoire.
Retraçant l'histoire du général français Charles de Gaulle, le film réalisé par Antonin Beaudry nous plonge au milieu des années 1940, en pleine occupation nazie en France.
Écoutez la chronique culturelle de Stéphane Leclair à ce sujet, dimanche, à Signé Lévesque.
«On m'a dit: ''Pourquoi j'irais voir un film sur de Gaulle?''. Premièrement, on a une histoire au Québec avec lui lorsqu'Il est venu nous visiter en 1967, du haut de l'hôtel de ville de Montréal. Et c'est tout simplement une page d'histoire importante qu'on nous raconte.»