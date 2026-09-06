Malgré des critiques hésitantes en France, les films La Bataille de Gaulle, diffusé en deux sorties au courant de l'été, s'imposent comme une oeuvre à ne pas manquer pour les passionnés d'histoire.

Retraçant l'histoire du général français Charles de Gaulle, le film réalisé par Antonin Beaudry nous plonge au milieu des années 1940, en pleine occupation nazie en France.

Écoutez la chronique culturelle de Stéphane Leclair à ce sujet, dimanche, à Signé Lévesque.