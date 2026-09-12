Une curieuse histoire a secoué le secteur rural d'Ottawa alors qu'une fugue bovine a duré près de deux jours sur l'autoroute 7.

La Police provinciale de l'Ontario a dû lancer un avis public afin de retrouver les propriétaires d'une vache aperçue sur l'accotement et le terre-plein central, forçant plusieurs automobilistes à effectuer des manœuvres d'urgence afin d'éviter la bête.

Écoutez l'animateur au 104,7, Samuel Glaude, à ce sujet, samedi, lors de l'émission, Signé Lévesque.

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