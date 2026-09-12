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Revue de presse

25 ans après la tragédie: les victimes oubliées du 11 septembre 2001

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 12 septembre 2026 07:40

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
25 ans après la tragédie: les victimes oubliées du 11 septembre 2001
Caroline Bertrand / Cogeco Média

Au lendemain des 25 ans de la tragédie du 11 septembre 2001, les conséquences à long terme des attentats sur la santé de milliers de personnes sont toujours aussi frappantes.

De nombreuses personnes sont décédées de cancers développés en raison de la mauvaise qualité de l'air après l'effondrement des tours du World Trade Center.

Écoutez la journaliste, Caroline Bertrand, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.

Autres sujets abordés;

  • Le sauvetage miraculeux d'un adolescent de 15 ans après trois jours de survie en mer en Alaska;
  • La fatigue électorale ressentie par les citoyens face à la profusion de promesses des cinq chefs de partie;
  • L'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes et l'idée d'y intégrer des messages d'avertissement.

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