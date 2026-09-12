Revue de presse

Au lendemain des 25 ans de la tragédie du 11 septembre 2001, les conséquences à long terme des attentats sur la santé de milliers de personnes sont toujours aussi frappantes.

De nombreuses personnes sont décédées de cancers développés en raison de la mauvaise qualité de l'air après l'effondrement des tours du World Trade Center.

Écoutez la journaliste, Caroline Bertrand, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.

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