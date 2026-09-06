Le retour sur scène de Céline Dion à Paris n'est pas passé inaperçu, comme le démontre l'engouement touristique pour la capitale française.

Les dates annoncées par la diva ont provoqué une hausse des réservations pour les trajets Montréal-Paris, profitant notamment au transporteur à bas prix French Bee.

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre en discuter, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.