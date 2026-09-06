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Retour sur scène

Céline Dion: la demande est forte pour les vols Montréal-Paris

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 6 septembre 2026 10:28

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
Céline Dion: la demande est forte pour les vols Montréal-Paris
Fadwa Lapierre / Cogeco Média

Le retour sur scène de Céline Dion à Paris n'est pas passé inaperçu, comme le démontre l'engouement touristique pour la capitale française.

Les dates annoncées par la diva ont provoqué une hausse des réservations pour les trajets Montréal-Paris, profitant notamment au transporteur à bas prix French Bee.

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre en discuter, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

Autres sujets abordés:

  • Les chutes du Niagara, la basilique Notre-Dame et le Vieux-Québec parmi les meilleures destinations canadiennes selon Tripadvisor;
  • 5000 marins américains du USS Abraham Lincoln débarquent à Pattaya après 9 mois en mer.

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