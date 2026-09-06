Au cours de l'année 2024, l'humoriste Pascale Marineau a subi sept arrêts cardiaques.
Aujourd'hui ambassadrice de la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, elle lève le voile sur les difficultés entourant le diagnostic des maladies cardiaques chez les femmes, rappelant que 78 % d'entre elles ne reconnaissent toujours pas les signes avant-coureurs de ces accidents cardiovasculaires.
Écoutez l'humoriste Pascale Marineau en discuter, dimanche, à Signé Lévesque.
«Mon objectif en étant porte-parole, c'est de montrer que les avancées et la recherche c'est important parce qu'au Canada, neuf personnes sur dix vivent avec au moins un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. L'Institut de cardiologie, c'est le plus grand centre de recherche en maladies cardiovasculaires qu'on a au Canada. On est privilégié d'avoir ça ici.»