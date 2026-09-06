 Aller au contenu
Prix exorbitants

Accès à la propriété: «En voyant les statistiques, ça m'a jeté à terre»

par 98.5

0:00
9:05

Entendu dans

Signé Lévesque

le 6 septembre 2026 10:52

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Jonathan Roberge
Jonathan Roberge
Accès à la propriété: «En voyant les statistiques, ça m'a jeté à terre»
Les jeunes auront de plus en plus de difficulté à s'acheter une maison. / Adobe Stock - Aldeca Productions

À l'occasion du segment J'en reviens pas, l'humoriste et comédien Jonathan Roberge se penche sur l'accès à la propriété à Montréal, qui devient un rêve difficilement réalisable, particulièrement pour les prochaines générations.

Les statistiques qu'il présente sont frappantes: le prix médian des maisons a augmenté de 109 % en dix ans, alors que les salaires n’ont progressé que de 39 %.

Celui qui est porte-parole pour la Journée mondiale de la prévention du suicide aborde l'impact lié au contexte économique et à la pression financière que vivent les jeunes générations sur la santé mentale.

Écoutez l'humoriste Jonathan Roberge à ce sujet, dimanche, lors de l'émission Signé Lévesque.

«En voyant les statistiques, ça m'a jeté à terre. Il va falloir qu'on hypothèque en gang pour que nos enfants puissent s'acheter des maisons prochainement. J'ai de la misère à projeter comment cette future génération là va pouvoir se payer une maison un jour.»

Jonathan Roberge

Vous aimerez aussi

Boycott: les produits américains plus chers que les produits locaux?
Signé Lévesque
Boycott: les produits américains plus chers que les produits locaux?
0:00
3:30
La guerre froide qui a surpris le Canada face à l'URSS
Signé Lévesque
La guerre froide qui a surpris le Canada face à l'URSS
0:00
8:22
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Ceux qui vont payer le prix des contre-tarifs, ce sont les Canadiens»
Rattrapage
Guerre tarifaire
«Ceux qui vont payer le prix des contre-tarifs, ce sont les Canadiens»
«La Bataille de Gaulle»: un retour dans l'histoire à ne pas manquer
Rattrapage
Cinéma
«La Bataille de Gaulle»: un retour dans l'histoire à ne pas manquer
Céline Dion: la demande est forte pour les vols Montréal-Paris
Rattrapage
Retour sur scène
Céline Dion: la demande est forte pour les vols Montréal-Paris
L'animateur de radio Jean Brisson accroche son micro à 95 ans
Rattrapage
70 ans de carrière
L'animateur de radio Jean Brisson accroche son micro à 95 ans
«Ces soirées-là»: retour sur ce grand classique des années 2000
Rattrapage
Dimanche reprise
«Ces soirées-là»: retour sur ce grand classique des années 2000
Pascale Marineau sensibilise à la santé cardiaque des femmes
Rattrapage
Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal
Pascale Marineau sensibilise à la santé cardiaque des femmes
«Traitons-nous suffisament bien nos ainés? Non!» -Frédéric Bérard
Rattrapage
RPA
«Traitons-nous suffisament bien nos ainés? Non!» -Frédéric Bérard
Opération Buisson: des drones pour surveiller l'indécence publique à Magog
Rattrapage
Dans un sentier boisé
Opération Buisson: des drones pour surveiller l'indécence publique à Magog
Breen LeBoeuf: toujours passionné par la scène
Rattrapage
Membre d'Offenbach
Breen LeBoeuf: toujours passionné par la scène
F1: première pole position pour le français Pierre Gasly
Rattrapage
Grand prix de Monza
F1: première pole position pour le français Pierre Gasly
Achat local: des produits québécois jusqu’à 15 % moins chers que les américains
Rattrapage
Boycott
Achat local: des produits québécois jusqu’à 15 % moins chers que les américains
Futur pont Radisson: la demande de la Ville de Trois-Rivières suscite un tollé
Rattrapage
Piste cyclable et transport collectif
Futur pont Radisson: la demande de la Ville de Trois-Rivières suscite un tollé
Melanie C des Spice Girls de passage à Montréal
Rattrapage
Club Soda
Melanie C des Spice Girls de passage à Montréal
Défaite du CF Montreal lors de la première titularisation de Sanchez
Rattrapage
Signé Lévesque
Défaite du CF Montreal lors de la première titularisation de Sanchez