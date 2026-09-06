Prix exorbitants

À l'occasion du segment J'en reviens pas, l'humoriste et comédien Jonathan Roberge se penche sur l'accès à la propriété à Montréal, qui devient un rêve difficilement réalisable, particulièrement pour les prochaines générations.

Les statistiques qu'il présente sont frappantes: le prix médian des maisons a augmenté de 109 % en dix ans, alors que les salaires n’ont progressé que de 39 %.

Celui qui est porte-parole pour la Journée mondiale de la prévention du suicide aborde l'impact lié au contexte économique et à la pression financière que vivent les jeunes générations sur la santé mentale.

Écoutez l'humoriste Jonathan Roberge à ce sujet, dimanche, lors de l'émission Signé Lévesque.