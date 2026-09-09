Alliance entre le Canada et l'Union européenne

Les États-Unis ont riposté aux contre-tarifs canadiens, mardi. Il semblerait que Mark Carney prépare une riposte à son tour.

Écoutez la chroniqueuse politique Nathalie Normandeau à ce sujet et plusieurs autres, ce mercredi, au micro de Gino Chouinard.

Selon la chroniqueuse, Donald Trump pourrait «passer de l'orange au rouge» la semaine prochaine.