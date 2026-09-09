Alliance entre le Canada et l'Union européenne

Les États-Unis ont riposté aux contre-tarifs canadiens, mardi. Il semblerait que Mark Carney prépare une riposte à son tour.
Écoutez la chroniqueuse politique Nathalie Normandeau à ce sujet et plusieurs autres, ce mercredi, au micro de Gino Chouinard.
Selon la chroniqueuse, Donald Trump pourrait «passer de l'orange au rouge» la semaine prochaine.
«La semaine prochaine, Mark Carney sera à Strasbourg, au Parlement européen pour y prononcer un discours. L'agence Bloomberg nous a d'ailleurs appris que l'Union européenne et le Canada prévoient une alliance de grande envergure pour renforcer leur partenariat.»
Les autres sujets discutés
- Un sondage à La commission démontre que les auditeurs appuient Mark Carney à 95 %;
- François-Philippe Champagne affirme la capacité du Canada à soutenir ses entreprises;
- Dominic LeBlanc insiste sur la souveraineté canadienne dans les relations commerciales;
- Au Québec, les partis politiques présentent diverses annonces, dont l’abolition de postes administratifs, l’encadrement du jeu en ligne, des mesures pour l’accès à la propriété et le cadre financier rigoureux du Parti conservateur.