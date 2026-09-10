De passage en studio avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, Paul Arcand présente les coulisses de sa nouvelle série documentaire, revient sur les événements du 11 septembre 2001, puis partage ses observations quant à la campagne électorale provinciale.

Réalisée avec Monic Néron et diffusée sur Télé-Québec, la série documentaire s'intéresse à la situation des jeunes hommes face au décrochage scolaire, à l'influence des réseaux sociaux et aux discours toxiques.

Il partage aussi ses souvenirs poignants de la couverture en direct des attentats du 11 septembre 2001.

Dans le dernier segment, M. Arcand nous donne son opinion sur la campagne électorale actuelle. Selon lui, le mot qui désigne le mieux celle-ci est: «étrange».

Écoutez Paul Arcand, animateur, revenir sur les événements du 11 septembre 2001, ce jeudi, à La commission.