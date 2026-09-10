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Paul Arcand

«J'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas fait de choix définitif»

par 98.5

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14:17

Entendu dans

La commission

le 10 septembre 2026 13:04

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

«J'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas fait de choix définitif»
Paul Arcand / Cogeco Média

De passage en studio avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, Paul Arcand présente les coulisses de sa nouvelle série documentaire, revient sur les événements du 11 septembre 2001, puis partage ses observations quant à la campagne électorale provinciale.

Réalisée avec Monic Néron et diffusée sur Télé-Québec, la série documentaire s'intéresse à la situation des jeunes hommes face au décrochage scolaire, à l'influence des réseaux sociaux et aux discours toxiques.

Il partage aussi ses souvenirs poignants de la couverture en direct des attentats du 11 septembre 2001.

Dans le dernier segment, M. Arcand nous donne son opinion sur la campagne électorale actuelle. Selon lui, le mot qui désigne le mieux celle-ci est: «étrange».

Écoutez Paul Arcand, animateur, revenir sur les événements du 11 septembre 2001, ce jeudi, à La commission.

«Je pense que des gars éduqués, ça fait de meilleurs amis, de meilleurs conjoints dans la vie.»

Paul Arcand

«On a du cash au Québec hein! Un tel promet un milliard pour ci, un milliard pour ça [...] Jean Lapierre disait: ''Les Québécois ne votent pas pour ce qu'on leur a donné, ils votent en fonction de ce que l'on va leur promettre''.»

Paul Arcand

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