Sans victoire à Vancouver depuis 2014

Après une belle victoire contre les Lions de la Colombie-Britannique à domicile vendredi dernier, les Alouettes de Montréal ont un défi de taille samedi prochain: aller vaincre les Lions en Colombie-Britannique.

Pas une mince affaire pour une équipe qui n'a pas gagné là-bas depuis 2014.

Écoutez le secondeur des Alouettes Geoffrey Cantin-Arku au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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