Sans victoire à Vancouver depuis 2014

Après une belle victoire contre les Lions de la Colombie-Britannique à domicile vendredi dernier, les Alouettes de Montréal ont un défi de taille samedi prochain: aller vaincre les Lions en Colombie-Britannique.
Pas une mince affaire pour une équipe qui n'a pas gagné là-bas depuis 2014.
Écoutez le secondeur des Alouettes Geoffrey Cantin-Arku au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Geoffrey Cantin-Arku, chef de file défensif des Alouettes, discute du récent succès contre les Lions et du duel revanche à venir en Colombie-Britannique.
- Cantin-Arku parle de l'arrivée de Rohan Jones à Montréal et de l'impact du quart Davis Alexander;
- Les Alouettes vont célébrer sous peu les 80 ans de football canadien à Montréal.