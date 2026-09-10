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Sans victoire à Vancouver depuis 2014

«On est tannés d'aller en Colombie-Britannique et de perdre» -Cantin-Arku

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 septembre 2026 19:44

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«On est tannés d'aller en Colombie-Britannique et de perdre» -Cantin-Arku
Tyler Snead (avec le ballon) lors d'un match des Alouettes en Colombie-Britannique en 2025. / PC/Darryl Dyck

Après une belle victoire contre les Lions de la Colombie-Britannique à domicile vendredi dernier, les Alouettes de Montréal ont un défi de taille samedi prochain: aller vaincre les Lions en Colombie-Britannique.

Pas une mince affaire pour une équipe qui n'a pas gagné là-bas depuis 2014.

Écoutez le secondeur des Alouettes Geoffrey Cantin-Arku au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Geoffrey Cantin-Arku, chef de file défensif des Alouettes, discute du récent succès contre les Lions et du duel revanche à venir en Colombie-Britannique.
  • Cantin-Arku parle de l'arrivée de Rohan Jones à Montréal et de l'impact du quart Davis Alexander;
  • Les Alouettes vont célébrer sous peu les 80 ans de football canadien à Montréal.

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