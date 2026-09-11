Montréal se positionne comme une capitale du vélo

Les Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal s'élancent ce week-end avec un parterre d'athlètes de calibre international.

Servant de répétition générale avant les Championnats du monde prévus à Montréal dans deux semaines, l'événement accueille d'immenses vedettes de la discipline, dont le champion olympique Remco Evenepoel, en l'absence de Tadej Pogačar, blessé.

Écoutez le chroniqueur sportif et grand amateur de vélo Arcadio Marcuzzi à Lagacé le matin vendredi.