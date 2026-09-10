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Canadiens de Montréal

Que reste-t-il dans le réservoir d'actifs du Tricolore?

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 septembre 2026 19:30

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Que reste-t-il dans le réservoir d'actifs du Tricolore?
Logan Sawyer. / AP/Greg M. Cooper

On a vu l'entrée en scène des principales pépites de l'organisation des Canadiens de Montréal ces dernières années: Caufield, Hutson, Demidov.

Que reste-t-il encore à venir? Oui, David Reinbacher. Oui, Michael Hage. Oui, Alexander Zharovsky. Mais encore?

Écoutez à ce sujet Simon Boisvert, recruteur des Olympiques de Gatineau, président des opérations hockey pour le Titan de Princeville et expert du hockey junior.

Simon Boisvert analyse le développement des jeunes, la difficulté de prédire l’avenir des joueurs de quatrième trio et des sixième ou septième défenseurs, l’importance de repêcher du talent, même de petit gabarit, et la stratégie d’accumulation d’actifs pour des échanges.

Le recruteur et Mario Langlois évoquent aussi le repositionnement potentiel d’Arber Xhekaj à l’attaque et le futur incertain de Joshua Roy dans la LNH, avec le Mammoth de l'Utah.

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