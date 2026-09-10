Lorsque Martin McGuire et Mario Langlois renouent en septembre, ça veut dire que le camp préparatoire des Canadiens de Montréal est proche, tout proche.

Celui des recrues a d'ailleurs lieu en fin de semaine.

Écoutez Martin McGuire commenter la journée des jeunes membres de l'organisation montréalaise avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

En mise en bouche, Martin et Mario se penchent sur une potentielle venue de Chris Kreider. Et le descripteur des matchs du Tricolore pense que ce dernier ne serait pas essentiel pour l'édition actuelle des Canadiens.

«Il n'a pas beaucoup à offrir au moment où le Canadien se trouve», pense McGuire, qui redoute l'usure de Kreider (35 ans).

Et si McGuire trouve plus intéressant de voir ce que Josh Anderson a encore à offrir, il pense que l'arrivée potentielle de Kreider pourrait mener à un autre problème.

«Si tu prends Kreider, selon moi, celui que tu bloques, c'est (Zachary) Bolduc. Parce que Bolduc, à son meilleur, peut jouer sur une bonne troisième ligne. Si Kreider a encore quelque chose à offrir au Canadien, c'est ça. Ce n'est plus du Top 6. Tu risquerais de bouchonner un Bolduc.»

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