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Canadiens de Montréal

L'arrivée de Kreider pourrait-elle nuire à Bolduc?

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 septembre 2026 19:29

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
L'arrivée de Kreider pourrait-elle nuire à Bolduc?
Martin McGuire / Cogeco Média

Lorsque Martin McGuire et Mario Langlois renouent en septembre, ça veut dire que le camp préparatoire des Canadiens de Montréal est proche, tout proche.

Celui des recrues a d'ailleurs lieu en fin de semaine.

Écoutez Martin McGuire commenter la journée des jeunes membres de l'organisation montréalaise avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

En mise en bouche, Martin et Mario se penchent sur une potentielle venue de Chris Kreider. Et le descripteur des matchs du Tricolore pense que ce dernier ne serait pas essentiel pour l'édition actuelle des Canadiens.

«Il n'a pas beaucoup à offrir au moment où le Canadien se trouve», pense McGuire, qui redoute l'usure de Kreider (35 ans).

Et si McGuire trouve plus intéressant de voir ce que Josh Anderson a encore à offrir, il pense que l'arrivée potentielle de Kreider pourrait mener à un autre problème.

«Si tu prends Kreider, selon moi, celui que tu bloques, c'est (Zachary) Bolduc. Parce que Bolduc, à son meilleur, peut jouer sur une bonne troisième ligne. Si Kreider a encore quelque chose à offrir au Canadien, c'est ça. Ce n'est plus du Top 6. Tu risquerais de bouchonner un Bolduc.»

Les autres sujets discutés

  • Les recrues du Canadien se préparent à vivre le tournoi organisé par les sénateurs qui se déroule ce week-end à Gaitneau.
  • Pas moins de 23 joueurs y participeront, certains moins connus que par les années passées.
  • Reinbacher, Engstrom, Florian Xhekaj et Jacob Fowler, qui se préparent pour se battre pour un poste à Montréal cette année, ont été exclus.
  • Sept joueurs repêchés - avec des contrats valides - devraient jouer à Laval;
  • Ce sont les premiers pas du nouvel entraîneur-chef Daniel Jacob, qui a remplacé Pascal Vincent, parti à Seattle.

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