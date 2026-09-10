Rams-49ers en Australie

Les Rams de Los Angeles affrontent les 49ers de San Francisco à Melbourne, en Australie.

Et au-delà de l'élément promotionnel comme tel, la rencontre a toute son importance.

Écoutez le journaliste de La Presse affecté à la couverture de la NF, Nicholas Richard, à ce sujet, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Ce match, qui pourrait être crucial pour l’avantage du terrain en séries éliminatoires, voit les Rams favoris par 3,5 points.

La NFL prévoit neuf matchs internationaux, incluant Mexico et Paris, pour promouvoir le football américain à l’étranger, tandis que les équipes acceptent ces déplacements pour des raisons financières et de visibilité.