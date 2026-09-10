Une promesse de 1 300 milliards$

Lors de la première soirée de la convention républicaine, mercredi, le président américain Donald Trump a promis 5 000 $ à tous les électeurs si son parti gagne les élections à la Chambre des représentants et au sénat, lors des élections de mi-mandat en novembre.
Est-ce légal?
Écoutez à ce sujet l'analyste en politique américaine Valérie Beaudoin au micro de l'animateur Gino Chouinard.
La mesure estimée à 1 300 milliards de dollars est jugée controversée sur le plan éthique.
«Ce n'est pas une compagnie, les États-Unis. On ne peut pas donner un bonus, comme ça, aux employés... les électeurs américains, si ça fait notre affaire», dit-elle.
Les autres sujets abordés
- On évoque l’intervention controversée du démocrate John Fetterman à la convention républicaine;
- La division chez les républicains créée par l’assassinat de Charlie Kirk;
- La commémoration des 25 ans de la tragédie du 11 septembre à Ground Zero en présence de Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama. Donald Trump sera du côté du Pentagone.