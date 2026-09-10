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Une promesse de 1 300 milliards$

«Au niveau éthique, on achète des votes avec un 5 000 $» -Valérie Beaudoin

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 septembre 2026 17:34

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«Au niveau éthique, on achète des votes avec un 5 000 $» -Valérie Beaudoin
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Lors de la première soirée de la convention républicaine, mercredi, le président américain Donald Trump a promis 5 000 $ à tous les électeurs si son parti gagne les élections à la Chambre des représentants et au sénat, lors des élections de mi-mandat en novembre.

Est-ce légal?

Écoutez à ce sujet l'analyste en politique américaine Valérie Beaudoin au micro de l'animateur Gino Chouinard.

La mesure estimée à 1 300 milliards de dollars est jugée controversée sur le plan éthique.

«Ce n'est pas une compagnie, les États-Unis. On ne peut pas donner un bonus, comme ça, aux employés... les électeurs américains, si ça fait notre affaire», dit-elle.

Les autres sujets abordés

  • On évoque l’intervention controversée du démocrate John Fetterman à la convention républicaine;
  • La division chez les républicains créée par l’assassinat de Charlie Kirk;
  • La commémoration des 25 ans de la tragédie du 11 septembre à Ground Zero en présence de Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama. Donald Trump sera du côté du Pentagone.

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