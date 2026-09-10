Réactions au iPhone duo pliable d'Apple

Apple a lancé avec faste, mercredi, son nouveau iPhone duo pliable. Or, Samsung a mis le sien en marché il y a sept ans...

Écoutez Philippe Lacroix commenter les réactions amusantes et parfois baveuses des compétiteurs d'Apple et même de compagnies dans d'autres secteurs.

Samsung (compétiteur direct), mais aussi Heineken, Chipotle, Duolingo, Ryanair et Durex n'ont pas mis de gants blancs pour se moquer d'Apple.

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