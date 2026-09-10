 Aller au contenu
Réactions au iPhone duo pliable d'Apple

La planète s'amuse aux dépens d'Apple

par 98.5

0:00
5:52

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 septembre 2026 16:14

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
La planète s'amuse aux dépens d'Apple
Réseaux sociaux et culture pop: Philippe Lacroix patrouille le Web / Cogeco Média

Apple a lancé avec faste, mercredi, son nouveau iPhone duo pliable. Or, Samsung a mis le sien en marché il y a sept ans...

Écoutez Philippe Lacroix commenter les réactions amusantes et parfois baveuses des compétiteurs d'Apple et même de compagnies dans d'autres secteurs.

Samsung (compétiteur direct), mais aussi Heineken, Chipotle, Duolingo, Ryanair et Durex n'ont pas mis de gants blancs pour se moquer d'Apple.

Les autres sujets discutés

  • Plus sérieusement, Greta Thunberg et Team Congo appellent au boycott de l’iPhone 18 pour dénoncer l’exploitation du coltan et du cobalt au Congo;
  • La musique de la nouvelle annonce d'Apple Watch est signée par l’artiste québécois CRi, mettant en avant son morceau Naissance, de l’album Juvenile.

Vous aimerez aussi

Suicide: comment aborder le sujet et repérer les signes?
Le Québec maintenant
Suicide: comment aborder le sujet et repérer les signes?
0:00
6:39
«J'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas fait de choix définitif»
La commission
«J'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas fait de choix définitif»
0:00
14:17
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Campagne électorale: qu'est-ce qui dicte vraiment notre vote?
Rattrapage
À l'approche du scrutin
Campagne électorale: qu'est-ce qui dicte vraiment notre vote?
«Si tu as quelque chose à montrer, montre-le maintenant» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Camp des recrues des Canadiens
«Si tu as quelque chose à montrer, montre-le maintenant» -Martin McGuire
Les Psys: une plongée immersive au cœur de la thérapie
Rattrapage
Nouvelle série à Télé-Québec
Les Psys: une plongée immersive au cœur de la thérapie
«Je suis fascinée par ce mystère qu'elle a laissé planer pendant deux jours»
Rattrapage
Position de Christine Fréchette
«Je suis fascinée par ce mystère qu'elle a laissé planer pendant deux jours»
Suicide: comment aborder le sujet et repérer les signes?
Rattrapage
Environ trois personnes par jour
Suicide: comment aborder le sujet et repérer les signes?
«Elle est arrivée et elle a chanté avec nous»
Rattrapage
Céline Dion
«Elle est arrivée et elle a chanté avec nous»
La Cantine pour tous: des repas sains à 1 $ pour 84 197 élèves québécois
Rattrapage
En place depuis huit ans
La Cantine pour tous: des repas sains à 1 $ pour 84 197 élèves québécois
Revivez le spectaculaire test de réceptivité de Messmer
Rattrapage
Grande entrevue... et séance d'hypnose
Revivez le spectaculaire test de réceptivité de Messmer
Kevin Parker, de Tame Impala, ne signera plus d'autographes
Rattrapage
En raison des revendeurs d'autographes
Kevin Parker, de Tame Impala, ne signera plus d'autographes
«L'évaluation du risque n'est pas toujours adéquate» -Joël Monzée
Rattrapage
Pourquoi les adolescents prennent-ils des risques?
«L'évaluation du risque n'est pas toujours adéquate» -Joël Monzée
Le Brent franchit le seuil des 100$: «Ça crée énormément de nervosité»
Rattrapage
Tensions mondiales et guerre commerciale
Le Brent franchit le seuil des 100$: «Ça crée énormément de nervosité»
«C'est un festival de Trump durant deux jours» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
La convention «Trump-a-palooza»
«C'est un festival de Trump durant deux jours» -Valérie Beaudoin
La SAQ tente d'attirer la génération Z, qui boit moins d'alcool
Rattrapage
Un dilemme compte tenu des effets sur la santé
La SAQ tente d'attirer la génération Z, qui boit moins d'alcool
Ça veut rien saouère: le 4e album de Salebarbes
Rattrapage
Chronique culturelle
Ça veut rien saouère: le 4e album de Salebarbes