Karaoké extérieur des chansons de Céline

À l'approche des concerts tant attendus de Céline Dion à Paris, une véritable fièvre s'est emparée de la capitale française.
Pour offrir une alternative festive aux milliers de fans n'ayant pu obtenir de billets, la Ville de Paris a orchestré un karaoké extérieur d'envergure réunissant près de 10 000 personnes... et Catherine Beauchamp a offert une prestation de la chanson Sous le vent.
Écoutez la chroniqueuse Catherine Beauchamp faire le point en direct de Paris, vendredi après-midi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
«Je suis quand même une personne gênée pour des apparitions en public. Et j'ai chanté devant des milliers de personnes. J'en reviens juste pas!»
Autres sujets abordés
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