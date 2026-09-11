Karaoké extérieur des chansons de Céline

À l'approche des concerts tant attendus de Céline Dion à Paris, une véritable fièvre s'est emparée de la capitale française.

Pour offrir une alternative festive aux milliers de fans n'ayant pu obtenir de billets, la Ville de Paris a orchestré un karaoké extérieur d'envergure réunissant près de 10 000 personnes... et Catherine Beauchamp a offert une prestation de la chanson Sous le vent.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Beauchamp faire le point en direct de Paris, vendredi après-midi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.