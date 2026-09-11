À l'approche des élections, les partis politiques québécois doivent de nouveau composer avec le passé embarrassant de certains de leurs candidats.

Chez les libéraux, le candidat dans Taschereau, Farnell Morisset, se retrouve sous la loupe pour des dons potentiellement illégaux versés au Parti libéral du Québec alors qu'il résidait à New York.

De son côté, le Parti conservateur du Québec voit son candidat dans Mégantic, Jimmy Gagnon, faire face à une condamnation par la Cour supérieure pour avoir détruit des équipements d'érablière de ses voisins et menti sous serment.

Écoutez le chroniqueur Mathieu Boivin aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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