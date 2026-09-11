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Le passé embarrassant de certains

Élections provinciales 2026: de nouveaux candidats dans l'embarras

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 septembre 2026 07:22

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Boivin
Mathieu Boivin
Élections provinciales 2026: de nouveaux candidats dans l'embarras
Dans les coulisses de l'Assemblée nationale avec Mathieu Boivin / Cogeco Média

À l'approche des élections, les partis politiques québécois doivent de nouveau composer avec le passé embarrassant de certains de leurs candidats.

Chez les libéraux, le candidat dans Taschereau, Farnell Morisset, se retrouve sous la loupe pour des dons potentiellement illégaux versés au Parti libéral du Québec alors qu'il résidait à New York.

De son côté, le Parti conservateur du Québec voit son candidat dans Mégantic, Jimmy Gagnon, faire face à une condamnation par la Cour supérieure pour avoir détruit des équipements d'érablière de ses voisins et menti sous serment.

Écoutez le chroniqueur Mathieu Boivin aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés:

  • Le coût estimé d’un éventuel troisième référendum sur la souveraineté, évalué à 130 millions $;
  • La pression exercée sur Christine Fréchette par ses adversaires sur sa position quant à la souveraineté;
  • La promesse électorale de la CAQ de consacrer 800 millions $ à la construction, la rénovation et l'agrandissement d'écoles dans la région de Capitale-Nationale.
  • Les revendications de la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

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