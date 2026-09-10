Bruno Dellinger est un entrepreneur français qui était installé à New York il y a 25 ans. Au moment des attentats du 11 septembre 2001, il dirigeait une petite entreprise spécialisée dans le conseil artistique et les relations culturelles entre la France et New York.

Ses bureaux étaient situés au 47ᵉ étage de la tour nord du World Trade Center...

Écoutez Bruno Dellinger, survivant des attentats du 11 septembre 2001, au micro de Gino Chouinard.

Vingt-cinq ans plus tard, Bruno Dellinger admet qu'il n'a jamais oublié l'aspect sensoriel de l'impact de l'avion.