 Aller au contenu
Survivant des attentats du 11 septembre 2001

«Le choc est d'une violence inouïe, la tour se met à osciller» -Bruno Dellinger

par 98.5

0:00
12:08

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 septembre 2026 18:22

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
«Le choc est d'une violence inouïe, la tour se met à osciller» -Bruno Dellinger
Les tours jumelles ont été frappées par les avions. / AP archives/Richard Drew

Bruno Dellinger est un entrepreneur français qui était installé à New York il y a 25 ans. Au moment des attentats du 11 septembre 2001, il dirigeait une petite entreprise spécialisée dans le conseil artistique et les relations culturelles entre la France et New York.

Ses bureaux étaient situés au 47ᵉ étage de la tour nord du World Trade Center...

Écoutez Bruno Dellinger, survivant des attentats du 11 septembre 2001, au micro de Gino Chouinard.

Vingt-cinq ans plus tard, Bruno Dellinger admet qu'il n'a jamais oublié l'aspect sensoriel de l'impact de l'avion.

«C'est surtout le son, le bruit inouï des réacteurs qui m'alerte. Je lève la tête, je vois l'ombre de cet avion. Et en fait, tout se passe tellement, tellement vite. Le choc est d'une violence inouïe et la tour se met à osciller. Donc, effectivement, vous ne réfléchissez pas à ce moment-là. Toutes les façades s'écroulent devant nos yeux. Donc, on ne réfléchit pas. On vient de subir quelque chose de très très grave.»

Bruno Dellinger

Bruno Dellinger avait près de 50 étages à descendre. Et il a pris un escalier plutôt qu'un autre, une décision qui lui a sauvé la vie.

«Je suis parti en même temps qu'un petit groupe d'hommes et de femmes qui étaient dans un bureau mitoyen du mien. Il y avait beaucoup de fumée dans les couloirs, des dalles de plafond écroulées, des fluides qui coulaient dans tous les sens, des portes blindées explosées. J'ai eu la tentation de suivre ce petit groupe, et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai suivi les instructions qu'on m'avait données... On avait des entraînements très réguliers pour nous apprendre à évacuer ces immeubles. Ces pauvres gens qui sont partis en même temps que moi ne sont jamais sortis. Et moi, je suis sorti.»

Bruno Dellinger

Cela dit, après tout ce temps, une conclusion s'impose.

«Je ne veux plus penser à l'horreur de ces journées.»

Les autres sujets discutés

  • La reconstruction de son entreprise;
  • Sa collaboration avec le World Trade Center Memorial Museum.

Vous aimerez aussi

La planète s'amuse aux dépens d'Apple
Le Québec maintenant
La planète s'amuse aux dépens d'Apple
0:00
5:52
Suicide: comment aborder le sujet et repérer les signes?
Le Québec maintenant
Suicide: comment aborder le sujet et repérer les signes?
0:00
6:39
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Un mot pour Kevin» revient dans l'actualité
Rattrapage
18 ans après sa création
«Un mot pour Kevin» revient dans l'actualité
Un encadrement renforcé pour la revente de billets et des abonnements
Rattrapage
Dès samedi
Un encadrement renforcé pour la revente de billets et des abonnements
Instabilité mondiale: les Pays-Bas et d'autres nations rapatrient leur or
Rattrapage
Chronique économique
Instabilité mondiale: les Pays-Bas et d'autres nations rapatrient leur or
«Au niveau éthique, on achète des votes avec un 5 000 $» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
Une promesse de 1 300 milliards$
«Au niveau éthique, on achète des votes avec un 5 000 $» -Valérie Beaudoin
Campagne électorale: qu'est-ce qui dicte vraiment notre vote?
Rattrapage
À l'approche du scrutin
Campagne électorale: qu'est-ce qui dicte vraiment notre vote?
«Si tu as quelque chose à montrer, montre-le maintenant» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Camp des recrues des Canadiens
«Si tu as quelque chose à montrer, montre-le maintenant» -Martin McGuire
Les Psys: une plongée immersive au cœur de la thérapie
Rattrapage
Nouvelle série à Télé-Québec
Les Psys: une plongée immersive au cœur de la thérapie
«Je suis fascinée par ce mystère qu'elle a laissé planer pendant deux jours»
Rattrapage
Position de Christine Fréchette
«Je suis fascinée par ce mystère qu'elle a laissé planer pendant deux jours»
La planète s'amuse aux dépens d'Apple
Rattrapage
Réactions au iPhone duo pliable d'Apple
La planète s'amuse aux dépens d'Apple
Suicide: comment aborder le sujet et repérer les signes?
Rattrapage
Environ trois personnes par jour
Suicide: comment aborder le sujet et repérer les signes?
«Elle est arrivée et elle a chanté avec nous»
Rattrapage
Céline Dion
«Elle est arrivée et elle a chanté avec nous»
La Cantine pour tous: des repas sains à 1 $ pour 84 197 élèves québécois
Rattrapage
En place depuis huit ans
La Cantine pour tous: des repas sains à 1 $ pour 84 197 élèves québécois
Revivez le spectaculaire test de réceptivité de Messmer
Rattrapage
Grande entrevue... et séance d'hypnose
Revivez le spectaculaire test de réceptivité de Messmer
Kevin Parker, de Tame Impala, ne signera plus d'autographes
Rattrapage
En raison des revendeurs d'autographes
Kevin Parker, de Tame Impala, ne signera plus d'autographes