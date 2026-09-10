Position de Christine Fréchette

Nathalie Normandeau revient sur les entrevues avec les cinq chefs de parti à Radio-Canada.

L'animatrice livre son analyse des performances individuelles, soulignant l'assurance de Charles Milliard, la solidité de Christine Fréchette, le côté sympathique de Ruba Ghazal ainsi que l'aisance naturelle d'Éric Duhaime et de Paul St-Pierre Plamondon.

Écoutez Nathalie Normandeau, coanimatrice de l'émission La commission, revenir sur les entrevues d'hier, jeudi, pour Le Québec maintenant.

Elle revient aussi sur le passage du président ukrainien Volodymyr Zelensky au Canada qui a été marqué par la signature d'un partenariat historique de 100 ans.