Le journal des personnes en situation d'itinérance

En cette semaine de l'itinérance chez Cogeco, Gino Chouinard vous présente le journal L'Itinéraire, le plus gros magazine de rue au Canada, qui vient en aide aux personnes en situation d'itinérance.
Encadrement psychologique, entraide alimentaire et réinsertion sociale font partie de la mission de L'Itinéraire, qui laisse la place aux personnes dans la rue, qui s'expriment dans le journal par le biais de chroniques.
Écoutez le plaidoyer de Luc Desjardins, PDG et éditeur du journal L’Itinéraire et du camelot Christian Tarte au Québec maintenant, vendredi.
«J'en vends à peu près 100 à 120 par parution. C'est toutes les deux semaines. Donc à peu près une quinzaine par jour. Ça arrondit les fins de mois!»
«Soyons honnêtes, en 2026, L'Itinéraire ne fait pas d'argent avec la vente du magazine. Ce qu'on fait de mieux, c'est la réinsertion sociale par rapport aux camelots. Donc, pour nous, le fait qu'on est encore en papier, on est encore un bimensuel, c'est un exploit en soi.»