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Le journal des personnes en situation d'itinérance

«En 2026, L'Itinéraire ne fait pas d'argent avec la vente du magazine»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 septembre 2026 15:56

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
«En 2026, L'Itinéraire ne fait pas d'argent avec la vente du magazine»
Le magazine L'Itinéraire existe depuis 34 ans. / La Presse Canadienne / Jon Blacker

En cette semaine de l'itinérance chez Cogeco, Gino Chouinard vous présente le journal L'Itinéraire, le plus gros magazine de rue au Canada, qui vient en aide aux personnes en situation d'itinérance.

Encadrement psychologique, entraide alimentaire et réinsertion sociale font partie de la mission de L'Itinéraire, qui laisse la place aux personnes dans la rue, qui s'expriment dans le journal par le biais de chroniques.

Écoutez le plaidoyer de Luc Desjardins, PDG et éditeur du journal L’Itinéraire et du camelot Christian Tarte au Québec maintenant, vendredi.

«J'en vends à peu près 100 à 120 par parution. C'est toutes les deux semaines. Donc à peu près une quinzaine par jour. Ça arrondit les fins de mois!»

Christian Tarte

«Soyons honnêtes, en 2026, L'Itinéraire ne fait pas d'argent avec la vente du magazine. Ce qu'on fait de mieux, c'est la réinsertion sociale par rapport aux camelots. Donc, pour nous, le fait qu'on est encore en papier, on est encore un bimensuel, c'est un exploit en soi.»

Luc Desjardins

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