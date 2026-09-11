Le journal des personnes en situation d'itinérance

En cette semaine de l'itinérance chez Cogeco, Gino Chouinard vous présente le journal L'Itinéraire, le plus gros magazine de rue au Canada, qui vient en aide aux personnes en situation d'itinérance.

Encadrement psychologique, entraide alimentaire et réinsertion sociale font partie de la mission de L'Itinéraire, qui laisse la place aux personnes dans la rue, qui s'expriment dans le journal par le biais de chroniques.

Écoutez le plaidoyer de Luc Desjardins, PDG et éditeur du journal L’Itinéraire et du camelot Christian Tarte au Québec maintenant, vendredi.