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18 ans après sa création

«Un mot pour Kevin» revient dans l'actualité

par 98.5

0:00
11:08

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 septembre 2026 18:13

Avec

Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Gino Chouinard
Gino Chouinard

et autres

«Un mot pour Kevin» revient dans l'actualité
Réseaux sociaux et culture pop: Philippe Lacroix patrouille le Web / Cogeco Média

La vidéo virale Un mot pour Kevin a marqué l'imaginaire québécois depuis sa mise en ligne, il y a 18 ans.

Écoutez Philippe Lacroix revenir sur ce sujet au micro de Gino Chouinard.

La vidéo d'origine est utilisée pour la création d'un sketch qui sera utilisé dans la campagne «C’est à nous» produite par l’organisation Nous, fondée par le Fonds des médias du Canada et Téléfilm Canada, pour promouvoir la culture québécoise et ses biopics.

Autres sujets discutés

  • Le répertoire Éléphant, qui restaure le cinéma québécois, sera entièrement disponible sur Club Illico;
  • Le spectacle Pour une autre histoire d’un soir (Marie Denise Pelletier, Jo Bocan, Marie Carmen) s'en vient.

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