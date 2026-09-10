18 ans après sa création

La vidéo virale Un mot pour Kevin a marqué l'imaginaire québécois depuis sa mise en ligne, il y a 18 ans.

Écoutez Philippe Lacroix revenir sur ce sujet au micro de Gino Chouinard.

La vidéo d'origine est utilisée pour la création d'un sketch qui sera utilisé dans la campagne «C’est à nous» produite par l’organisation Nous, fondée par le Fonds des médias du Canada et Téléfilm Canada, pour promouvoir la culture québécoise et ses biopics.

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