Camp des recrues des Canadiens

Le camp préparatoire des Canadiens de Montréal commence la semaine prochaine, mais le camp des recrues, lui, est en cours.
Écoutez le descripteur des match des Canadiens Martin McGuire discuter de ce camp avec Jérémie Rainville et Gino Chouinard.
Les sujets discutés
- Les recrues des Canadiens joueront à l’aréna des Olympiques de Gatineau avec les recrues d'autres formations canadiennes de la LNH;
- Daniel Jacob, le nouvel entraîneur-chef du Rocket de Laval, supervise une équipe de 23 joueurs, dont neuf repêchés et six sous contrat à l’essai;
- Le camp d’entraînement est condensé à quatre matchs préparatoires.