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Camp des recrues des Canadiens

«Si tu as quelque chose à montrer, montre-le maintenant» -Martin McGuire

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 septembre 2026 16:58

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville

et autres

«Si tu as quelque chose à montrer, montre-le maintenant» -Martin McGuire
Martin McGuire / Cogeco Média

Le camp préparatoire des Canadiens de Montréal commence la semaine prochaine, mais le camp des recrues, lui, est en cours.

Écoutez le descripteur des match des Canadiens Martin McGuire discuter de ce camp avec Jérémie Rainville et Gino Chouinard.

Les sujets discutés

  • Les recrues des Canadiens joueront à l’aréna des Olympiques de Gatineau avec les recrues d'autres formations canadiennes de la LNH;
  • Daniel Jacob, le nouvel entraîneur-chef du Rocket de Laval, supervise une équipe de 23 joueurs, dont neuf repêchés et six sous contrat à l’essai;
  • Le camp d’entraînement est condensé à quatre matchs préparatoires.

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