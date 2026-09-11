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Archives et témoignages

«Le Web fait un travail de mémoire pour le 11 septembre 2001»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 septembre 2026 16:20

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Philippe Lacroix
Philippe Lacroix
«Le Web fait un travail de mémoire pour le 11 septembre 2001»
Réseaux sociaux et culture pop: Philippe Lacroix patrouille le Web / Cogeco Média

Philippe Lacroix souligne le rôle essentiel d'Internet dans le devoir de mémoire lié aux attentats du 11 septembre 2001.

Il constate que le Web permet aux nouvelles générations de découvrir ces événements à travers des chronologies virtuelles, des images d'archives et des enregistrements poignants, tel le message d'adieu d'une victime du vol 175. 

Écoutez Philippe Lacroix expliquer le tout lors de sa chronique réseaux sociaux et culture pop, vendredi au Québec maintenant

«Il y a la Bibliothèque du Congrès américain qui vient de lancer une collection en ligne de près de 500 récits. C'est des interviews avec les premiers répondants qui ont été impliqués dans les événements.»

Philippe Lacroix

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