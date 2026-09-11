Archives et témoignages

Philippe Lacroix souligne le rôle essentiel d'Internet dans le devoir de mémoire lié aux attentats du 11 septembre 2001.

Il constate que le Web permet aux nouvelles générations de découvrir ces événements à travers des chronologies virtuelles, des images d'archives et des enregistrements poignants, tel le message d'adieu d'une victime du vol 175.

Écoutez Philippe Lacroix expliquer le tout lors de sa chronique réseaux sociaux et culture pop, vendredi au Québec maintenant.