À l'approche du scrutin

Le jour de vote de l'élection provinciale approche à grands pas et la campagne électorale bat son plein.

Cette lutte entre partis qui accapare une bonne partie de l'actualité a poussé la chroniqueuse Catherine Brisson à se demander : qu'est-ce qui influence vraiment le choix des citoyens?

S'appuyant sur des études en sociologie et en psychologie politique, elle souligne le rôle central que jouent les émotions, le contexte socio-économique et l'environnement social dans nos choix politiques.

Écoutez sa chronique jeudi, au micro de l'animateur Gino Chouinard, lors du segment Le saviez-vous?