Dès samedi, le Québec imposera un encadrement renforcé pour la revente de billets et les abonnements afin d'accroître la transparence des commerçants envers les consommateurs.
Écoutez à ce sujet Alexandre Plourde, avocat analyste chez Option consommateur, au micro de Gino Chouinard..
Cette loi vise à renforcer la transparence des plateformes de revente en ligne, obligeant l’affichage clair du statut de revente et l’interdiction de vendre à un prix supérieur sans autorisation du producteur.
«Le but de tout ça, c'est d'ajouter de la transparence, parce que souvent, il y a des gens qui font des transactions, qui achètent des billets sur ces sites-là, qui ne réalisent même pas qu'ils sont sur un site de revente et qui auraient pu avoir des billets à un prix moins élevé si ça avait été simplement sur le site officiel de la billetterie.»
Toutefois, cette nouvelle loi ne règle pas les problèmes de frais élevés, de tarification dynamique ou de fraude, des enjeux également présents en Ontario.