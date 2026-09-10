Dès samedi, le Québec imposera un encadrement renforcé pour la revente de billets et les abonnements afin d'accroître la transparence des commerçants envers les consommateurs.

Écoutez à ce sujet Alexandre Plourde, avocat analyste chez Option consommateur, au micro de Gino Chouinard..

Cette loi vise à renforcer la transparence des plateformes de revente en ligne, obligeant l’affichage clair du statut de revente et l’interdiction de vendre à un prix supérieur sans autorisation du producteur.