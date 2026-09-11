25 ans après

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde le 25e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre 2001.

Un quart de siècle après les attaques d'Al-Qaïda qui ont coûté la vie à près de 3000 personnes, l'animateur souligne comment l'immense capital de sympathie mondiale envers les Américains s'est progressivement érodé, notamment à partir de l'invasion de l'Irak en 2003.

Vingt-cinq ans plus tard, il dresse le constat d'une société américaine profondément polarisée et radicalisée dans sa vie politique, sociale et internationale, tout en s'interrogeant sur l'évolution de la menace terroriste à l'ère des drones et de l'intelligence artificielle.