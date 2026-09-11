25 ans après

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde le 25e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre 2001.
Un quart de siècle après les attaques d'Al-Qaïda qui ont coûté la vie à près de 3000 personnes, l'animateur souligne comment l'immense capital de sympathie mondiale envers les Américains s'est progressivement érodé, notamment à partir de l'invasion de l'Irak en 2003.
Vingt-cinq ans plus tard, il dresse le constat d'une société américaine profondément polarisée et radicalisée dans sa vie politique, sociale et internationale, tout en s'interrogeant sur l'évolution de la menace terroriste à l'ère des drones et de l'intelligence artificielle.
«En 25 ans, je constate et je pense que je ne suis pas le seul: les États-Unis ont changé pour le pire. Les Américains se dévorent entre eux présentement, c'est une division toxique en politique qui, à mon sens, a été accélérée avec l'attaque de 2001.»
Autres sujets traités:
- Les cérémonies de commémoration du 11 septembre prévues à New York et au Pentagone;
- Les récentes mises en garde d'experts et de chercheurs en intelligence artificielle sur les risques existentiels liés à cette technologie;
- L'escalade des tensions au Moyen-Orient et ses répercussions sur la hausse marquée du prix du diesel;
- L'évaluation alarmante de la guerre en Irak reçue par le vice-président américain J.D. Vance;
- Le flou entourant la position de la candidate Christine Fréchette sur la souveraineté;
- Les embûches réglementaires de la CPTAQ qui freinent le développement de la filière éolienne d'Hydro-Québec;
- L'appel de Louis Audet pour faire de la lutte contre l'itinérance une priorité politique globale.