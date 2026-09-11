Le géant de la technologie Meta a dévoilé ces derniers jours son tout nouvel assistant personnel d'intelligence artificielle nommé Muse.

Capable d'exécuter des tâches complexes, comme gérer des réservations ou comparer des assurances, ce nouvel outil s'accompagne également du système «Sentinel», un second dispositif chargé de surveiller Muse afin d'éviter tout dérapage ou attaque informatique.

L'arrivée de cet assistant provoque toutefois une controverse avec le célèbre groupe de musique britannique Muse.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point sur ces nouveautés technologiques à l'émission de Patrick Lagacé vendredi.