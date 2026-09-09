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Grand entrevue... et séance d'hypnose

Revivez le spectaculaire test de réceptivité de Messer

par 98.5

0:00
17:18

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 septembre 2026 18:32

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Revivez le spectaculaire test de réceptivité de Messer
Messmer. / Cogeco Média

L'hypnotiseur québécois Messmer, qui a été initié à l’hypnose à huit ans, a une long parcours depuis des décennies dans la francophonie.

Celui qui détient le record de 1 113 personnes hypnotisées en cinq minutes présente ses nouveaux séminaires cérébraux, des ateliers en petits groupes au Québec et en Europe, 

Écoutez l'entrevue de Gino Chouinard avec Messer et le spectaculaire test de réceptivité effectué avec Jérémie Rainville et Anaïs Guertin-Lacroix.

Messmer précise que ces séminaires visent à apprendre la maîtrise du subconscient, l’accès aux ondes alpha, et la reprogrammation des comportements.

Il évoque la validation scientifique de l’hypnose, notamment via des collaborations avec la France.

Mais le clou de ce passage en ondes avec toute l'équipe du Québec maintenant ce veut la démonstration de réceptivité à l’hypnose effectué avec l'animateur sportif Jérémie Rainville et la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix.

Revivez ça avec eux....

Le test de réceptivité de Messmer/Cogeco média

Source: Le test de réceptivité de Messmer/Cogeco média

Jérémie Rainville/Cogeco Média

Source: Jérémie Rainville/Cogeco Média

Anaïs Guertin Lacroix/Cogeco média

Source: Anaïs Guertin Lacroix/Cogeco média

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