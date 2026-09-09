Grand entrevue... et séance d'hypnose

L'hypnotiseur québécois Messmer, qui a été initié à l’hypnose à huit ans, a une long parcours depuis des décennies dans la francophonie.

Celui qui détient le record de 1 113 personnes hypnotisées en cinq minutes présente ses nouveaux séminaires cérébraux, des ateliers en petits groupes au Québec et en Europe,

Écoutez l'entrevue de Gino Chouinard avec Messer et le spectaculaire test de réceptivité effectué avec Jérémie Rainville et Anaïs Guertin-Lacroix.

Messmer précise que ces séminaires visent à apprendre la maîtrise du subconscient, l’accès aux ondes alpha, et la reprogrammation des comportements.

Il évoque la validation scientifique de l’hypnose, notamment via des collaborations avec la France.

Mais le clou de ce passage en ondes avec toute l'équipe du Québec maintenant ce veut la démonstration de réceptivité à l’hypnose effectué avec l'animateur sportif Jérémie Rainville et la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix.

Revivez ça avec eux....