En raison des revendeurs d'autographes

Kevin Parker, le chanteur et leader de Tame Impala, a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il ne signerait plus d’autographes ni ne prendrait de photos avec les gens dans les lieux publics, en raison de la montée des revendeurs d’autographes.

Écoutez à ce sujet Philippe Lacroix au micro de Gino Chouinard.

Le phénomène, pas nouveau en soi, a atteint un nouveau sommet avec l'utilisation des enfants par les revendeurs.

Bill Hader et Paul McCartney, pour des raisons différentes, suscitant de nombreuses réactions en ligne.