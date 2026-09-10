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Céline Dion

«Elle est arrivée et elle a chanté avec nous»

par 98.5

0:00
8:12

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 septembre 2026 15:48

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp

et autres

«Elle est arrivée et elle a chanté avec nous»
Catherine Beauchamp est à Paris pour vivre la Célinemania / Christophe Ena / La Presse Canadienne

En direct de Paris, Catherine Beauchamp partage la magie émanant de la présence de Céline Dion aux côtés de fans venus de partout dans le monde.

La chroniqueuse s'est également entretenue avec les membres du fan-club The Red Heads, qui célèbrent leurs 18 ans d'existence en organisant une série d'événements festifs dans la capitale française.

Écoutez Catherine Beauchamp, chroniqueuse culturelle, dévoiler l'ambiance entourant la présence de Céline, ce jeudi, à l'émission Le Québec maintenant.

«Elle est arrivée, elle a chanté avec nous [...] Je suis revenue crinquée, je me suis couchée à 3h du matin, j'étais complètement à l'envers.»

Catherine Beauchamp

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