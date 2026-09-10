En direct de Paris, Catherine Beauchamp partage la magie émanant de la présence de Céline Dion aux côtés de fans venus de partout dans le monde.

La chroniqueuse s'est également entretenue avec les membres du fan-club The Red Heads, qui célèbrent leurs 18 ans d'existence en organisant une série d'événements festifs dans la capitale française.

Écoutez Catherine Beauchamp, chroniqueuse culturelle, dévoiler l'ambiance entourant la présence de Céline, ce jeudi, à l'émission Le Québec maintenant.