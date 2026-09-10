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Environ trois personnes par jour

Suicide: comment aborder le sujet et repérer les signes?

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 septembre 2026 15:58

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Suicide: comment aborder le sujet et repérer les signes?
Les statistiques concernant le suicide au Québec sont alarmantes: en 2023, 1 043 personnes se sont enlevé la vie. / WMSTUDIO / Adobe Stock

Les statistiques concernant le suicide au Québec sont alarmantes: en 2023, 1 043 personnes se sont enlevé la vie. Il s'agit d'environ trois personnes quotidiennement.

Les hommes de 35 ans et plus sont particulièrement représentés dans ces tristes statistiques.

En cette journée mondiale de la prévention du suicide, il est important de se questionner: comment aborder le sujet et mettre en place des solutions? Et comment repérer les signes de risques?

Écoutez la directrice générale du Centre de prévention du suicide de Montréal, Sylvie Boivin, faire le point jeudi après-midi au micro de l'animateur Gino Chouinard.

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