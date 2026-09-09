Pourquoi les adolescents prennent-ils des risques?

Pourquoi, à l'adolescence, les jeunes prennent-ils souvent des risques et des décisions souvent douteuses… Des risques inconsidérés?

Écoutez à ce sujet Joël Monzée, docteur en neurosciences, auteur et conférencier, au micro de Gino Chouinard.

Le Dr Monsée explique que l’immaturité cérébrale avant 25 ans, l’influence hormonale (testostérone chez les garçons) et le développement tardif des fonctions exécutives favorisent l’impulsivité.

Il recommande d’encadrer les jeunes dans des activités sportives ou ludiques pour développer une saine gestion du risque, plutôt que de les surprotéger, tout en soulignant l’importance de la présence d’adultes.