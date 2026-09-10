Protection du territoire agricole

Alors que les chefs de parti défilent au Congrès de l'Union des producteurs agricoles (UPA) à Longueuil, la proposition d'Éric Duhaime de donner plus de flexibilité aux municipalités pour réformer la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles suscite de vives inquiétudes.

Malgré que les terres agricoles occupent 85% du territoire de la Montérégie, le président régional de l'UPA de la Montérégie, Jérémie Letellier, déplore la perte de 25 000 hectares de terres cultivables depuis l'adoption de la loi.

Selon lui, accorder plus de pouvoirs aux municipalités n'est pas une solution souhaitable pour les producteurs agricoles.

Écoutez Jérémie Letellier, président régional de l’UPA de la Montérégie, revenir sur les propos d'Éric Duhaime, ce jeudi, à l'émission La commission.