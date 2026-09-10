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Protection du territoire agricole

«C'est un peu comme confier la banque de sang à Dracula»

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 10 septembre 2026 12:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«C'est un peu comme confier la banque de sang à Dracula»
Selon Jérémie Letellier, accorder plus de pouvoirs aux municipalités n'est pas une solution souhaitable pour les producteurs agricoles. / Dusan Kostic / Adobe Stock

Alors que les chefs de parti défilent au Congrès de l'Union des producteurs agricoles (UPA) à Longueuil, la proposition d'Éric Duhaime de donner plus de flexibilité aux municipalités pour réformer la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles suscite de vives inquiétudes.

Malgré que les terres agricoles occupent 85% du territoire de la Montérégie, le président régional de l'UPA de la Montérégie, Jérémie Letellier, déplore la perte de 25 000 hectares de terres cultivables depuis l'adoption de la loi. 

Selon lui, accorder plus de pouvoirs aux municipalités n'est pas une solution souhaitable pour les producteurs agricoles.

Écoutez Jérémie Letellier, président régional de l’UPA de la Montérégie, revenir sur les propos d'Éric Duhaime, ce jeudi, à l'émission La commission.

«Les idées avancées par Éric Duhaime, de laisser plus de place aux municipalités, en termes de territoires agricoles, c'est un peu comme confier la banque de sang à Dracula. Ce n'est pas toutes les municipalités qui ont à cœur la préservation du territoire agricole.»

Jérémie Letellier

Autres sujets abordés

  • L'opposition des producteurs agricoles au projet de train à grande vitesse (TGV) Alto;
  • Les pressions croissantes subies par le milieu agricole (taux d'intérêt, coûts de production et normes environnementales).

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