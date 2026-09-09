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Branché sur le sport

Les excès du «Fantasy football»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 9 septembre 2026 21:21

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Paul-Christian Bergeron
Paul-Christian Bergeron
Les excès du «Fantasy football»
Branché sur le sport / Cogeco Média

En ce début de saison de la NFL, on discute des ligues de football virtuel, ou de Fantasy football, comme on dit familièrement.

Et de quelques excès qui y sont liés.

Écoutez la chronique Branché sur le sport avec Paul-Christian Bergeron, en compagnie de Jérémie Rainville.

Les sujets discutés

  • Les rituels du repêchage: embaucher un chanteur pour les hymnes nationaux;
  • Faire jouer la sonnerie aux morts pour un membre qui a quitté le groupe;
  • Les gages pour ceux et celles qui terminent au dernier rang à la fin de la saison. Plutôt renversant..

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