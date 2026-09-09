En ce début de saison de la NFL, on discute des ligues de football virtuel, ou de Fantasy football, comme on dit familièrement.
Et de quelques excès qui y sont liés.
Écoutez la chronique Branché sur le sport avec Paul-Christian Bergeron, en compagnie de Jérémie Rainville.
Les sujets discutés
- Les rituels du repêchage: embaucher un chanteur pour les hymnes nationaux;
- Faire jouer la sonnerie aux morts pour un membre qui a quitté le groupe;
- Les gages pour ceux et celles qui terminent au dernier rang à la fin de la saison. Plutôt renversant..