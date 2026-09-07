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Actualité sportive

Branché sur le sport: rivalités, anecdotes et scandale judiciaire

par 98.5

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 7 septembre 2026 21:28

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Paul-Christian Bergeron
Paul-Christian Bergeron
Branché sur le sport: rivalités, anecdotes et scandale judiciaire
Paul-Christian Bergeron / Cogeco Média

Parmi les anecdotes récentes du monde du sport, la puissance physique du légendaire capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, à pu surprendre certains de ses adversaires, dont Matthew Tkachuk.

Il a raconté dans un balado avoir déjà tenté de frapper Crosby de plein fouet, sans réussir à le faire dévier.

Écoutez le chroniqueur, Paul-Christian Bergeron, à ce sujet lundi lors de l'émission Bonsoir les sportifs.

Autres sujets abordés;

  • La complicité et le respect mutuel entre Alex Ovechkin et Sidney Crosby au-delà de leur rivalité sportive;
  • La bataille juridique entre la conférence SEC et l'Université LSU concernant l'éligibilité de joueurs passés par la NFL.

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