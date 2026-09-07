Actualité sportive

Parmi les anecdotes récentes du monde du sport, la puissance physique du légendaire capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, à pu surprendre certains de ses adversaires, dont Matthew Tkachuk.

Il a raconté dans un balado avoir déjà tenté de frapper Crosby de plein fouet, sans réussir à le faire dévier.

Écoutez le chroniqueur, Paul-Christian Bergeron, à ce sujet lundi lors de l'émission Bonsoir les sportifs.

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