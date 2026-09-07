Actualité sportive

Parmi les anecdotes récentes du monde du sport, la puissance physique du légendaire capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, à pu surprendre certains de ses adversaires, dont Matthew Tkachuk.
Il a raconté dans un balado avoir déjà tenté de frapper Crosby de plein fouet, sans réussir à le faire dévier.
Écoutez le chroniqueur, Paul-Christian Bergeron, à ce sujet lundi lors de l'émission Bonsoir les sportifs.
Autres sujets abordés;
- La complicité et le respect mutuel entre Alex Ovechkin et Sidney Crosby au-delà de leur rivalité sportive;
- La bataille juridique entre la conférence SEC et l'Université LSU concernant l'éligibilité de joueurs passés par la NFL.