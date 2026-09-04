Contrat de 12 ans pour TVA Sports

Le descripteur des matchs des Canadiens à TVA Sports, Félix Séguin, réagit à l'entente de 12 ans entre Québecor et Rogers pour la diffusion des matchs du Tricolore en français.

Il aborde les longues négociations, qui se sont étalées sur 16 mois et qui ont généré de l'inquiétude pour les nombreux employés qui sont impliqués de près ou de loin dans la diffusion des matchs.

Avec cette entente, le calendrier de diffusion des matchs des Canadiens est maintenant complet: 32 matchs seront sur les ondes de TVA Sports, le Réseau des Sports (RDS) présentera 45 rencontres, alors que le géant Amazon fait tranquillement sa place avec sept matchs qui seront diffusés sur Prime Video.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens à TVA Sports, Félix Séguin, discuter de cette entente, vendredi, au micro de Mario Langlois.

Il salue le calme et le travail méticuleux des négociateurs de Québécor, dont le président Pierre Karl Péladeau et le vice-président Louis-Philippe Neveu.