Le vingtenaire est arrivé premier

Kimi Antonelli vient tout juste de souffler sa vingtième bougie qu'il a déjà gagné le Grand Prix d'Italie, à Monza.

Il a d'ailleurs réalisé l'une des plus grosses remontées de l'histoire, passant de la dix-neuvième à la première position lors de cette course.

Écoutez la chronique sportive, à ce sujet, de Jean-Michel Bourque, lundi, à Lagacé le matin.

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