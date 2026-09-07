Alors que Céline Dion amorce sa série de spectacles tant attendue à Paris cette semaine, les admirateurs de la diva québécoise pourraient avoir une mauvaise surprise lorsque viendra le moment de faire vérifier leur billet.

Selon des informations publiées par La Presse canadienne, un nombre important de spectateurs risquent de se présenter à la salle avec des billets contrefaits.

Les organisateurs auraient recensé près de 200 sites web frauduleux liés à l'événement et ont prévu un guichet de réclamations sur place.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Bénédicte Lebel aborder le sujet, lundi, au micro de l'animateur Patrick Lagacé.