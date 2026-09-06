Marketing en ligne

L’utilisation croissante de l’intelligence artificielle sur les réseaux, notamment par des entreprises, suscite de plus en plus de critiques de la part des internautes, qui préfère du contenu authentique et réalisé par des humains.

Alice Morel-Michaud discute des initiatives parfois cocasses de certaines entreprises pour prouver que leur contenu n'a pas été réalisé par une intelligence artificielle, comme c'est le cas Location Légaré qui a retourné aux sources avec une feuille de papier et un crayon à mine pour faire une annonce.

Écoute Alice Morel-Michaud aborder le sujet, dimanche matin, au micro de Denis Lévesque.