Revue de presse

Contrairement à l'idée répandue, les produits américains seraient en moyenne plus cher que des produits locaux. C'est ce que révèle un article de La Presse, qui a fait cette étude maison dans deux épiceries différentes.

Bien que les produits laitiers ainsi que les fruits et légumes aient été exclus, un différence de 15% demeure entre les deux paniers d'épicerie.

Écoutez la journaliste du 98.5, Caroline Bertrand, à ce sujet, dimanche, lors de l'émission Signé Lévesque.