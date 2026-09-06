 Aller au contenu
Revue de presse

Boycott: les produits américains plus chers que les produits locaux?

par 98.5

0:00
3:30

Entendu dans

Signé Lévesque

le 6 septembre 2026 07:54

Avec

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Boycott: les produits américains plus chers que les produits locaux?
Caroline Bertrand / Cogeco Média

Contrairement à l'idée répandue, les produits américains seraient en moyenne plus cher que des produits locaux. C'est ce que révèle un article de La Presse, qui a fait cette étude maison dans deux épiceries différentes.

Bien que les produits laitiers ainsi que les fruits et légumes aient été exclus, un différence de 15% demeure entre les deux paniers d'épicerie.

Écoutez la journaliste du 98.5, Caroline Bertrand, à ce sujet, dimanche, lors de l'émission Signé Lévesque.

Autres sujets abordés:

  • New York: ville progressiste qui devrait être exempté du boycott?;
  • Prix de l'essence en hausse à travers le Québec.

Vous aimerez aussi

Futur pont Radisson: la demande de la Ville de Trois-Rivières suscite un tollé
Signé Lévesque
Futur pont Radisson: la demande de la Ville de Trois-Rivières suscite un tollé
0:00
2:55
IA: les consommateurs préfèrent l'authenticité
Signé Lévesque
IA: les consommateurs préfèrent l'authenticité
0:00
6:39
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Achat local: des produits québécois jusqu’à 15 % moins chers que les américains
Rattrapage
Boycott
Achat local: des produits québécois jusqu’à 15 % moins chers que les américains
Futur pont Radisson: la demande de la Ville de Trois-Rivières suscite un tollé
Rattrapage
Piste cyclable et transport collectif
Futur pont Radisson: la demande de la Ville de Trois-Rivières suscite un tollé
Melanie C des Spice Girls de passage à Montréal
Rattrapage
Club Soda
Melanie C des Spice Girls de passage à Montréal
Défaite du CF Montreal lors de la première titularisation de Sanchez
Rattrapage
Signé Lévesque
Défaite du CF Montreal lors de la première titularisation de Sanchez
IA: les consommateurs préfèrent l'authenticité
Rattrapage
Marketing en ligne
IA: les consommateurs préfèrent l'authenticité
«Il y a eu tellement de promesses qu'on en est étourdis» -Christian Dufour
Rattrapage
Analyse de campagne électorale
«Il y a eu tellement de promesses qu'on en est étourdis» -Christian Dufour
Le 58e Festival de western de Saint-Tite début dans moins d'une semaine
Rattrapage
Plus de 600 000 participants et participantes
Le 58e Festival de western de Saint-Tite début dans moins d'une semaine
La guerre froide qui a surpris le Canada face à l'URSS
Rattrapage
La Série du siècle
La guerre froide qui a surpris le Canada face à l'URSS
Utiliser le terme «les gens»: «C'est une pauvreté conceptuelle et langagière»
Rattrapage
Mot passe-partout
Utiliser le terme «les gens»: «C'est une pauvreté conceptuelle et langagière»
«La science n'a jamais prouvé que les phéromones existent chez l'homme»
Rattrapage
Tendance inquiétante du pheromone maxxing
«La science n'a jamais prouvé que les phéromones existent chez l'homme»
Bob Bissonnette aura son concert hommage au Grand Théâtre de Québec
Rattrapage
«On réalise son rêve»
Bob Bissonnette aura son concert hommage au Grand Théâtre de Québec
Procès avorté de Lindsay Clancy: «C'est du jamais vu aux États-Unis»
Rattrapage
Accusée du meurtre de ses trois enfants
Procès avorté de Lindsay Clancy: «C'est du jamais vu aux États-Unis»
Le retour au travail en présentiel «est une arnaque», selon Frédéric Berard
Rattrapage
Amour du télétravail
Le retour au travail en présentiel «est une arnaque», selon Frédéric Berard
Ella Langley, la nouvelle star numéro 1 de la chanson américaine?
Rattrapage
Stéphane Leclair l'avait prédit
Ella Langley, la nouvelle star numéro 1 de la chanson américaine?