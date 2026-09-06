 Aller au contenu
Piste cyclable et transport collectif

Futur pont Radisson: la demande de la Ville de Trois-Rivières suscite un tollé

par 98.5

0:00
2:55

Entendu dans

Signé Lévesque

le 6 septembre 2026 08:14

Avec

Alexis Samson
Alexis Samson
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Futur pont Radisson: la demande de la Ville de Trois-Rivières suscite un tollé
Alexis Samson / Cogeco Média

L'avenir du pont Radisson suscite de fortes réactions des citoyens à Trois-Rivières.

Alors que la structure arrivera au terme de sa vie utile d’ici 20 ans, la Ville demande au ministère des Transports d’intégrer une passerelle cyclable et une voie réservée au transport collectif dans les futurs plans. 

Cette requête choque de nombreux usagers en raison de la congestion actuelle sur l'autoroute 40.

Écoutez Alexis Samson,  journaliste au Réseau Cogeco en Mauricie, aborder le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

Vous aimerez aussi

La guerre froide qui a surpris le Canada face à l'URSS
Signé Lévesque
La guerre froide qui a surpris le Canada face à l'URSS
0:00
8:22
Le retour au travail en présentiel «est une arnaque», selon Frédéric Berard
Signé Lévesque
Le retour au travail en présentiel «est une arnaque», selon Frédéric Berard
0:00
9:02
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Achat local: des produits québécois jusqu’à 15 % moins chers que les américains
Rattrapage
Boycott
Achat local: des produits québécois jusqu’à 15 % moins chers que les américains
Melanie C des Spice Girls de passage à Montréal
Rattrapage
Club Soda
Melanie C des Spice Girls de passage à Montréal
Défaite du CF Montreal lors de la première titularisation de Sanchez
Rattrapage
Signé Lévesque
Défaite du CF Montreal lors de la première titularisation de Sanchez
Boycott: les produits américains plus chers que les produits locaux?
Rattrapage
Revue de presse
Boycott: les produits américains plus chers que les produits locaux?
IA: les consommateurs préfèrent l'authenticité
Rattrapage
Marketing en ligne
IA: les consommateurs préfèrent l'authenticité
«Il y a eu tellement de promesses qu'on en est étourdis» -Christian Dufour
Rattrapage
Analyse de campagne électorale
«Il y a eu tellement de promesses qu'on en est étourdis» -Christian Dufour
Le 58e Festival de western de Saint-Tite début dans moins d'une semaine
Rattrapage
Plus de 600 000 participants et participantes
Le 58e Festival de western de Saint-Tite début dans moins d'une semaine
La guerre froide qui a surpris le Canada face à l'URSS
Rattrapage
La Série du siècle
La guerre froide qui a surpris le Canada face à l'URSS
Utiliser le terme «les gens»: «C'est une pauvreté conceptuelle et langagière»
Rattrapage
Mot passe-partout
Utiliser le terme «les gens»: «C'est une pauvreté conceptuelle et langagière»
«La science n'a jamais prouvé que les phéromones existent chez l'homme»
Rattrapage
Tendance inquiétante du pheromone maxxing
«La science n'a jamais prouvé que les phéromones existent chez l'homme»
Bob Bissonnette aura son concert hommage au Grand Théâtre de Québec
Rattrapage
«On réalise son rêve»
Bob Bissonnette aura son concert hommage au Grand Théâtre de Québec
Procès avorté de Lindsay Clancy: «C'est du jamais vu aux États-Unis»
Rattrapage
Accusée du meurtre de ses trois enfants
Procès avorté de Lindsay Clancy: «C'est du jamais vu aux États-Unis»
Le retour au travail en présentiel «est une arnaque», selon Frédéric Berard
Rattrapage
Amour du télétravail
Le retour au travail en présentiel «est une arnaque», selon Frédéric Berard
Ella Langley, la nouvelle star numéro 1 de la chanson américaine?
Rattrapage
Stéphane Leclair l'avait prédit
Ella Langley, la nouvelle star numéro 1 de la chanson américaine?