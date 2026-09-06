Piste cyclable et transport collectif

L'avenir du pont Radisson suscite de fortes réactions des citoyens à Trois-Rivières.

Alors que la structure arrivera au terme de sa vie utile d’ici 20 ans, la Ville demande au ministère des Transports d’intégrer une passerelle cyclable et une voie réservée au transport collectif dans les futurs plans.

Cette requête choque de nombreux usagers en raison de la congestion actuelle sur l'autoroute 40.

Écoutez Alexis Samson, journaliste au Réseau Cogeco en Mauricie, aborder le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.