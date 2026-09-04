Politique de diversification de l'économie

Le pari de diversification de l'économie du premier ministre canadien Mark Carney commence-t-il à porter fruit politiquement?

Les chiffres lui donnent à tout le moins raison. Le chroniqueur politique Dimitri Soudas souligne que les exportations canadiennes vers les marchés américains ont diminué de 6 % et qu'elles ont augmenté de 7 % vers les marchés hors États-Unis.

Carney est en train de jouer sur le terrain des conservateurs, estime notre chroniqueur, en déployant sa stratégie de nationalisme économique canadien.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas analyser la stratégie de Mark Carney au micro de Patrick Lagacé, vendredi matin.