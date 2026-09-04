Projet pilote dans le métro

La Société de transport de Montréal (STM) teste présentement un logiciel d'intelligence artificielle dans deux stations de son réseau, Saint-Henri et Papineau, afin de détecter les «flâneurs» et les personnes immobiles au moment de la fermeture nocturne.

Alors que la Ligue des droits et libertés dénonce cette initiative qu'elle qualifie de surveillance injustifiée à des fins de gestion, la PDG de la STM soutient qu'il s'agit simplement d'un outil d'optimisation pour accélérer la fermeture des stations et permettre la réalisation des travaux de nuit.

Écoutez la patronne de la STM, Marie-Claude Léonard, faire le point au micro de Patrick Lagacé, vendredi matin.